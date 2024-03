Processo Pifferi | psichiatra | Sintomi di alessitimia | ma sana di mente Cosa significa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 15 marzo 2024) Prosegue ilad Alessia, la 38enne imputata per l'omicidio della figlia Diana, di 18 mesi, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. A parlare oggi durante l’udienza anche loElvezio Pirfo, incaricato dalla Corte d'Assise di Milano di stabilire le condizioni mentali della donna indagata. Il perito, che ha stabilito la capacità di intendere e di volere di Alessia, rispondendo alle domande di Alessia Pontenani, legale della difesa, ha spiegato che ciò che può negare "la disabilità intellettiva è il funzionamento che noi apprezziamo in una persona" e non il test psicodiagnostico. "Anche ammesso che il test Wais fosse stato metodologicaattendibile, e non lo è, non avrebbe determinato la possibilità in sé di dire che esisteva una disabilità intellettiva", ha ...