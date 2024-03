Processo ad Alessia Pifferi | la sorella | “Infanzia infelice? Motivo per attaccarsi alla sua bambina”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 15 marzo 2024), la donna accusata di aver abbandonato sua figlia Diana di 18 mesi a casa da sola per giorni provocandone la morte per stenti, è tornata in aula per un'altra udienza del: oggi verrà interrogato il medico che ha eseguito la perizia psichiatrica.