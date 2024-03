Probabili formazioni Roma-Sassuolo | ventinovesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La squadra giallorossa, dopo il pareggio contro la Fiorentina ottenuto in extremis, vuole subito tornare al successo per proseguire la marcia verso la Champions League. La formazione neroverde, dal suo canto, è reduce dal successo contro il Frosinone e ha bisogno di altri punti salvezza. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 17 marzo nella cornice dello Stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Su Sportface.it invece scopriremo chi sono iprotagonisti di questa gara, scelti dai due allenatori Daniele De Rossi e Davide Ballardini.– ...