“Primavera musicale“ | su il sipario Jazz | blues e classica in sette serate

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dalalpassando per la musica. Prende il via questa sera unaricca di suggestioni sonore proposta dall’amministrazione comunale di Peschiera con la rassegna, un programma di eventi che si svolgeranno in alcuni luoghi storici della città, dalle antiche chiese al Castello Borromeo. L’idea, nata a seguito del grande successo riscontrato dall’ultima edizione di Ottobre letterario, accompagnerà i partecipanti ad abbracciare i vari stili musicali nella magia delle più belle location del territorio.gli incontri previsti, tutti alle 21 tranne l’ultimo: questa sera alle 21 “Daniele Nocella Trio“ alla biblioteca comunale in via Carducci, il 20 marzo sempre “Musicisti e compositori, ieri e oggi“ nella chiesa di Mirazzano ...