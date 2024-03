Presentato il progetto di ristrutturazione di Palazzo Frisini

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ stata firmata oggi un’importante convenzione tra la Provincia di Taranto e l’Adisu, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, per ladi(Via Giuseppe Mazzini, 199). Con la stipula del contratto la Provincia di Taranto cede per trent’anni l’edificio che verrà ripristinato per l’apertura di uno studentato e un centro di quartiere che potrà essere utilizzato dai cittadini anche come coworking. “Con questo accordo riprende vita uno dei palazzi storici della città. Inoltre, si torna a ridare lustro a una zona, Via Mazzini, che per troppo tempo è stata declassata. Uno studentato, uno spazio di coworking ed il vicino cinema oltre alle attività commerciali della zona, hanno un grande potenziale all’ingresso del centro cittadino” ha ...