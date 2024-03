Prende a mazzate due studenti che hanno lanciato petardi sul suo giardino | chiesti 16 mesi per l’ex professore

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il giudice Giovanni Pagliuca ha rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata da Alberto Poli, l'exche nel 2021 ha preso adue14enni. La Procura ha chiesto per lui una condanna a 16per lesioni.

