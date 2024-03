Premierato | la Casa Bianca fredda con Giorgia Meloni sulle riforme costituzionali - ESCLUSIVA

(Di venerdì 15 marzo 2024) Xxx Nota Confidenziale xxX Ne ha fatto una bandiera e un obiettivo da raggiungere prima della fine della sua legislatura. Una questione di vita o di morte. Soprattutto un modo per blindare la propria leadership all'interno del centrodestra e farlo definitivamente proprio (è l'unica le

Conte non fa sconti alla Meloni. Dal premierato alla guerra in Ucraina

Confronto serrato tra il presidente pentastellato Giuseppe Conte e Prodi alla presentazione del libro di Ainis.lanotiziagiornale

Conte e Prodi, due (ex) premier contro la riforma: così la Costituzione salta: ROMA – Giuseppe Conte e Romano Prodi, due (ex) premier insieme contro il Premierato. Due generazioni, concezioni e mondi che fino a poco tempo fa sembravano opposti e inconciliabili, riuniti oggi in u ...dire

Prodi, col Premierato Colle e Parlamento diminuiti: Non c'è più l'equilibrio dei poteri. E' chiaro che la distruzione c'è, è evidente". Lo ha detto Romano Prodi alla presentazione del libro "Capocrazia" di Michele Ainis, a Roma, parlando del Premierato ...ansa