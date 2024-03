(Di venerdì 15 marzo 2024) Ita Airways annuncia il potenziamento del proprio operativo sull'isola diper la prossima stagione estiva. Da oggi sono in vendita i voli da Roma Fiumicino e Milano Linate perper i mesi di giugno, settembre e ottobre che - viene sottolineato in un comunicato -, grazie alla collaborazione con le autorità e gli operatori locali, si aggiungono alle frequenze già programmate dalla compagnia per i mesi di luglio e agosto. I nuoviRoma-verranno operati ogni sabato dal 1° giugno al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre (partenza da Roma alle 17.35 e arrivo nell'isola alle 18.50. Partenza daalle 19.35 e arrivo a Roma alle 20.50). I voli Milano Linate-verranno effettuati dall'8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al ...

Potenziati in estate collegamenti Ita con Pantelleria

