Posti disponibili docenti e ATA dal 1° settembre 2024 dopo i pensionamenti Elenchi per provincia Aggiornato con ROMA

Osteria di Pontevecchio: Pasqua già sold out, ultimi posti per Pasquetta!

Una Pasqua deliziosa, succulenta e invitante quella che Fabio Mautone, sua moglie e lo staff propongono per questo 2024. Domenica 31 marzo, per il consueto e solenne pranzo, i Posti sono andati esauri ...ticinonotizie

Concorso scuola docenti 2024: Tabelle con numero candidati e Posti disponibili: Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha comunicato tutti i Posti disponibili per Regione e classe di concorso per entrambi i concorsi per docenti. Inoltre, il sindacato Cisl scuola ha ...ticonsiglio

POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA XV RIEVOCAZIONE STORICA COPPA MILANO-SANREMO CON UNO SPECIALE ANNULLO FILATELICO: Domenica 17 marzo presso la Sede di Automobile Club Milano – Corso Venezia 43 – dalle ore 14:00 alle 18 :00 (Mi-lorenteggio.com).Milano, 15 marzo 2024 – Poste Italiane partecipa alla XV Rievocazione S ...mi-lorenteggio