Porzio contro De Laurentiis | “Presuntuoso e arrogante A noi napoletani ci ha sempre infangato”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’ex campione di pallanuoto Francoha criticato aspramente il presidente del Napoli, Aurelio De. Franco, ex campione di pallanuoto, ha rilasciato dichiarazioni infuocate durante una recente intervista a Tele A, nel corso della trasmissione ‘Tifosi’, mettendo sotto accusa il management del Napoli e il suo presidente, Aurelio De. Il focus delle critiche diè stato il presente e il futuro del club partenopeo, che, secondo l’ex atleta, sta attraversando una fase critica a causa di decisioni sbagliate e di una gestione fallace.ha evidenziato la mancanza di un sostituto adeguato per il giocatore chiave Victor Osimhen, il vuoto lasciato da figure importanti come Giuntoli e Spalletti, e la carenza di rinforzi nel ...