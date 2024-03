Portogallo | i convocati per le amichevoli contro Svezia e Slovenia | presenti Rui Patricio e Leao

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il ct del, Roberto Martinez, ha diramato la lista deiper lein programma rispettivamente il 21 e il 26 marzo. Gli unici due giocatori “italiani”sono Ruidella Roma e Rafadel Milan. Se sull’attaccante c’erano pochi dubbi, non era invece scontata la presenza del portiere visto che ha perso il posto da numero 1 a favore di Svilar. Non poteva mancare poi Cristiano Ronaldo, mentre ci sono due esordienti: Francisco Conceicao e Jota Silva. Da segnalare infine la presenza del 41enne Pepe. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma).Difensori: Joao Cancelo (Barcellona), Nelson Semedo (Wolverhampton), ...

