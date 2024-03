Portici | “Sono il braccio destro di Putin” | violenze su anziano Arrestata badante

(Di venerdì 15 marzo 2024) La donna è statae dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia; durante una perquisizione è stata trovata una bottiglia di vodka nella sua borsa L'articolo Teleclubitalia.

Portici - «Sono il braccio destro di Putin e tu non sei nessuno», carabinieri arrestano badante: E’ ora di cena a Portici e la pattuglia dei carabinieri – allertata dalla centrale operativa – si dirige a sirene spiegate verso un’abitazione dove erano stati segnalati dei gravi maltrattamenti in fa ...stabiachannel

"Sono il braccio destro di Putin", badante arrestata per violenze su un anziano: La donna russa, dedita all'alcol, avrebbe più volte maltrattato l'ottantunenne invalido che, per paura, non aveva l'aveva mai denunciata ...rainews