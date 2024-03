Pivot in Ue e ponte verso gli Usa. Il ruolo di Meloni secondo Politico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) Quale l’elementointeressante in un’Europa che si appresta ad affrontare elezioni strategiche per il suo futuro con molti paesi a guida centrodestra e con gli Stati Uniti alla vigilia di delicatissime elezioni presidenziali?è Giorgia, in grado di “realizzare un’impresa politica”, capace di convincere i leader occidentali del suo fermo sostegno all’Ucraina nella sua lotta contro la Russia, “facendo leva sulla sua rispettabilità per raggiungere una posizione di leadership tra le forze di destra europee”. L’analisi apparsa sull’autorevole foglio a stelle e strisce segue quelle di Nyt, Le Figaro, Economist, Times, Faz, Wsj e si inserisce nel solco dei ragionamenti sul peso specifico europeo in questo determinato momento storico, con due guerre in corso e molteplici cambiamenti in ...