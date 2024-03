Pistole e fucili in casa di un pontino; un vero arsenale scoperto dalla Polizia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Ad Aprilia, un uomo di nazionalità italiana è finito in manette a seguito di un controllo di routine effettuatodi Stato. Durante l’ispezione del suo veicolo, gli agenti hanno rinvenuto due coltelli e una replica di pistola, quest’ultima modificata. Ma è stata la successiva perquisizione domiciliare a rivelare il: ulteriori armi, tra cuimodificate, detenute illegalmente dall’individuo. Intervento delladi Stato L’arresto dell’uomo arriva nel contesto di una serie di controlli ad alto impatto condottidi Stato, durante i quali sono state identificate 190 persone e sono state emesse 9 sanzioni amministrative. In aggiunta, altre due ...

