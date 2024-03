Piste bianche di cocaina | Abili nel depistare Un’impresa catturare i trafficanti albanesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) La mafia di Scutari, potente clan albanese che si occupa in maniera particolare di traffico di droga, aveva messo radici ben salde a Livigno e inondava l’Alta Valtellina di fiumi di. Lo hanno accertato gli investigatori della sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Sondrio, che al termine di indagini lunghe e difficoltose ieri mattina hanno dato esecuzione a 12 misure di custodia cautelare chieste e ottenute dalla Procura guidata da Piero Basilone su indagni coordinate dal sostituto Chiara Costagliola: 6 persone sono in carcere, 5 ai domiciliari e un uomo, colpito dall’obbligo di dimora, è poi comunque finito in cella, arrestato in flagranza di reato perché trovato con 150 grammi di hashish. In quasi un anno di indagini, avviate ad aprile 2023, sono stati effettuati 8 arresti in flagranza e sequestrati 1.823 grammi di ...