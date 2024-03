Pinocchio e la sua favola con la fanfara dei Carabinieri in scena a Roma

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’opera musicale andrà inmartedì 19 marzo presso Palazzo “G. Messe” presso la Città Militare Cecchignola– Torna ine la sua”, l’opera musicale del Maestro Pericle Odierna (Globo d’Oro per il film “Picciridda”), martedì 19 marzo 2024, con inizio alle ore 10, con la voce recitante di Corrado Oddi, nell’ambito del convegno dal titolo “Sport: Valore Aggiunto edizione 2024”. L’evento si terrà presso Palazzo “Giovanni Messe”, situato presso la Città Militare Cecchignola -, in Viale dell’Esercito, 186, dove ha sede la Direzione Generale per il Personale Militare che è alle dipendenze del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti. Ad accompagnare la voce dell’attore Oddi nella narrazione degli episodi più salienti del ...

“Pinocchio sugli Sci” venerdì e sabato ad Artesina, comprensorio totalmente aperto

Ancora un fine settimana speciale per Artesina, sempre più apprezzata località per lo svolgimento di appuntamenti sportivi agonistici, come la Coppa Italia di sci alpinismo, o giovanili, come ...ligurianotizie

Pinocchio sugli Sci venerdì e sabato ad Artesina, piste tutte aperte: Ancora un fine settimana speciale per Artesina, sempre più apprezzata località per lo svolgimento di appuntamenti sportivi agonistici, come la Coppa Italia di sci alpinismo, o giovanili, come “Pinocch ...ligurianotizie

Eliza G regala la sua voce ad un audio-video libro per bambini dedicato a Pinocchio (Halidon): La sua nuova avventura è un audio-video libro per bambini in doppia lingua, in italiano ed in inglese, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. E' dedicato a Pinocchio, ed è pubblicato da ...fai.informazione