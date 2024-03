Pierluigi Pescatori | donati gli organi dello studente investito Indagato il conducente del furgone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Perugia, 15 marzo 2024 – È morto dopo un giorno di agonia il giovanemercoledì mattina mentre attraversava la strada per raggiungere il pullman con cui andare a scuola.era un allievo dell’Itss Volta di Piscille, doveva attraversare via San Galigano, all’altezza dell’incrocio per il Mater Gratiae. Il, guidato da un 50enne ecuadoriano, lo ha colpito, facendolo sbalzare al suolo. L’autista si è subito fermato per chiamare i soccorsi. Il ragazzo, dopo un primo intervento del personale medico sul posto, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. I medici del Santa Maria della Misericordia lo hanno sottoposto a un complesso intervento chirurgico nella speranza di poterlo salvare, ma dopo una notte in Terapia intensiva, lo...