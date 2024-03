Piantedosi | calano arrivi di migranti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 20.26 "Marzo è il sesto mese di fila in cui si registra una riduzione didi, rispetto allo scorso anno". Così il ministro dell'Internoa un convegno. Ragionando sulla riedizione del decreto che prevede una cauzione di 5 mila euro per chi chiede asilo, "pensiamo a una riduzione dell'importo, valutando caso per caso". Sottolinea che "dalla Corte di giustizia Ue non c'è stata alcuna bocciatura del progetto Albania né del decreto Cutro"."Addolorato" per l'ultimo naufragio di un gommone,con 60 morti