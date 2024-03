Piantedosi | “26 arresti per terrorismo internazionale dal 2023”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 15 marzo 2024) ROMA – “Una particolare attenzione è rivolta anche ai possibili profili di rischio di infiltrazione terroristica nei flussi migratori. Sono state, pertanto, potenziate le attività interforze per i controlli delle frontiere marittime nelle principali aree di sbarco e negli hotspot nazionali, nonché delle frontiere terrestri anche grazie al ripristino temporaneo dei controlli degli ingressi dalla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bonaccini si candida alla segreteria del Pd Mattarella 4 giorni in Polonia e Slovacchia: Ucraina e Ue i focus Meloni sul 25 aprile: “Sia un momento di concordia nazionale” Decreto lavoro, Conte: “A giugno in piazza contro governo” “Articolo 4 della Costituzione – Il diritto al lavoro”, seminario all’Università di Milano Schlein: “Noi testardamente ...