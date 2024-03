Piano urbano del traffico. Al via le rilevazioni per capire le esigenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Per tutto il mese, su tutto il territorio, saranno effettuati i rilevamenti per l’acquisizione dei dati sul. Saranno usati diversi strumenti: telecamere, radar e droni, ma anche interviste dirette alla cittadinanza. Si tratta di un’attività di supporto, necessaria per la redazione del nuovodele per la definizione dello sviluppo futuro del sistema di mobilità a livello comunale. Le informazioni serviranno a quantificare i flussi veicolare in entrata, in transito o in particolari punti di snodo viario. Le analisi prenderanno in considerazione differenti tipologie di veicoli (auto, furgoni e autocarri, autoarticolati e autotreni, autobus, moto, bici) e sono organizzate in modo da ottenere valori riferiti a intervalli di tempo diversi. La campagna verrà sviluppata sulla base dei ...