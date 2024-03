Pi calcolato a 105 trilioni di cifre | battendo il record mondiale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 15 marzo 2024) Unincredibile: Pia 105diUna società di archiviazione dati ha decodificato oltre 100didi pi, stabilendo un nuovonel calcolo del numero infinito. La potenza di calcolo equivalente a centinaia di migliaia di smartphone è stata impiegata per questo incredibile risultato. La natura di Pi: un numero irrazionale con infinitedecimali Pi, spesso abbreviato come 3,14, è un numero irrazionale con infinitedecimali non ripetitive. È il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, un concetto fondamentale in matematica. Utilità del calcolo esteso: L'articolo proviene da News Nosh.