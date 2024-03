«Perfetti Sconosciuti» sbarca a teatro e conferma il successo del film al cinema

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel 2016 il regista Paolo Genovese realizza il suodi maggior (e miglior); una storia che racconta di amicizia, amore e tradimenti. Una trama in cui i personaggi si chiedono fino a che punto conoscono il proprio partner e gli amici di una vita, e fino a quanto sono disposti a cedere al fascino del poter varcare la soglia più intima e privata dell’altro, senza venirne a propria volta travolti. “” si piazzerà al secondo posto negli incassitografici di quell’anno, e grazie all’acclamazione della critica, moltissimi paesi come Francia, Stati Uniti, Russia e Cina, chiederanno i diritti per un remake. Nel 2019entra nel Guinness dei primati comecon più remake in assoluto nella storia del ...

Avani Hotels&Resorts, esordio nei Paesi Bassi

Minor Hotels, proprietario, operatore e investitore alberghiero internazionale - con oltre 540 hotel in 56 Paesi – introdurrà il brand Avani Hotels & Resorts nei Paesi Bassi, nel secondo trim [...] ...advtraining

Endless love anticipazioni 19-20/03: Nihan e Kemal si rincontrano dopo 5 anni: Nihan entrerà in crisi quando scoprirà che il suo Kemal è rientrato in città. Lo verrà a sapere in maniera causale. Si troverà con Zeynep, la sorella di Kemal, dal parrucchiere, la ragazza abbandonerà ...it.blastingnews

Valeria Solarino, la star di The Cage. In forma con passeggiate veloci e niente dieta: Proprio in queste settimane è in tournée con la versione teatrale di Perfetti Sconosciuti. Per interpretare un'allenatrice MMA nel film The Cage ha raccontato di aver faticato ed essersi allenata per ...gazzetta