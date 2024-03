Perché Tudor al Napoli era saltata

È Tudor il nuovo allenatore della Lazio : perse il Napoli perché non volle fare il 4-3-3 Scrive Di Marzio su X: Tudor sarà il prossimo allenatore della Lazio : accordo raggiunto per un anno e mezzo di ... (ilnapolista)

La scelta controcorrente della Lazio di affidarsi a Igor Tudor: ... a meno di dietrofront improvvisi in stile Bielsa, arriverà Igor Tudor. È una scelta controcorrente perché, a differenza di tante squadre che hanno cambiato affidandosi dichiaratamente a un ...

Lazio, Tudor dal no a De Laurentiis al sì a Lotito: la lite con Pirlo e come gioca l'ex Juve: Abituato a giocare con il 3 - 4 - 2 - 1 , modulo di matrice "gasperiniana", Igor Tudor ha studiato ... Certo, gli impegni con Juve e Roma non consentono esperimenti , ecco perché il croato dovrà subito ...