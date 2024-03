Perché TikTok sarà vietato negli USA? Il motivo è politico

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 15 marzo 2024)sta per essere, molto probabilmente. Masi è arrivati a questo punto per una delle piattaforme social più popolari ed utilizzate degli ultimi anni? La risposta è semplice: per timore che il social network di attuale proprietà cinese possa interferire con le campagne politiche ed amministrative statunitensi e con messaggi di propaganda pro-Trump che potrebbero influenzare il voto americano che si terrà a novembre 2024. Uno smartphon con l’app del popolare social – fonte: SOPA ImagesCome spiega in maniera chiara Il Corriere, il 13 marzo 2024 la Camera dei Rappresentati americana ha approvato a larga maggioranza la legge che apre la strada al divieto adreStati Uniti: ByteDance, la holding cinese che la ...