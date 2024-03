Perché organizzare una vacanza a Maiorca

L’attrice ha confessato di aver già organizzato la sua cerimonia dell'addio. Una decisione che ha suscitato scalpore, visto che di solito il funerale è l’unica cosa di cui non dovevamo occuparci. E ... (vanityfair)

No alla confusione sulla SS 106, Si ad un progetto sicuro e che salvaguardi il territorio: ... nato nella Città di Corigliano - Rossano, hanno voluto organizzare al fine di presentare l'... Deleterio è stato demandare al dibattito pubblico perché ha privato la citta di un esercizio, quello 'del ...

A maggio è prevista la "fase calda" della campagna elettorale di Ursula von der per le europee: ... aggiungendo che il capo della Commissione prevede di organizzare 'almeno sette eventi tematici in ... Maggio sarà un mese importante per l'attuale presidente della Commissione perché la maggior parte ...