“Perché mi sono messa con Alessio” Grande Fratello | Anita confessa dopo le accuse di tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nella puntata in diretta deldel 14 marzo si è finalmente scoperto tutto su. In particolare, la ragazza ha confermato il motivo per il quale ha deciso di iniziare una relazione col compagno di avventura. E ovviamente non ha potuto non parlare di Edoardo, che ormai è diventato il suo ex fidanzato10 anni trascorsi l’uno al fianco dell’altra. Alha messo in serie difficoltà, che è subito parsa abbastanza presa dal gieffino. Nelle ultime ore Signorini le ha chiesto maggiori delucidazioni e lei ha iniziato a parlare dell’ex partner: “Non è facile, è stata una relazione molto lunga e io stessa mitrovata a combattere contro me stessa. Io ed Edoardo ...