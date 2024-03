Perché l’Italia non ha ancora ripristinato i finanziamenti all’Unrwa?

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non c'è una sola ragione per negare i fondi all'Unrwa, l'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Da quando 12 dei suoi dipendenti (su un totale di 30mila) sono stati accusati dal governo israeliano di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre, l'Italia insieme ad altri Paesi ha sospeso iall'Unrwa. Ma da questa dipende la vita di centinaia di migliaia, se non milioni, di civili innocenti.