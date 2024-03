Perché l’Inter ha sbagliato i rigori contro l’Atletico | il clamoroso retroscena | la palla saltava

(Di venerdì 15 marzo 2024) I tiri sbagliati dagli 11 metri di Sanchez, Klaasen e Lautaro in Atletico-Inter di Champions League hanno costretto all'eliminazione i nerazzurri agli ottavi di finale. Ma sono statitroppo brutti per essere veri ed infatti nell'istante precedente al tocco, si vede perfettamente ogni volta lamuoversi: di millimetri, ma sufficienti per non evitare la magra figura.

Il giornalista Carlo Alvino ha motivato le sue frequenti critiche a club come Juve e Inter come un modo per “tutelare il Napoli e la napoletanità”. CALCIO NAPOLI – Carlo Alvino , giornalista di ... (napolipiu)

Milano – Se quella di Chiara Ferragni da Fabio Fazio per molti è stata una intervista in cui si è parlato di tutto ma senza affondi degni di nota, diversa potrebbe essere la conversazione che avrà ... (ilgiorno)

Champions e non solo, ritorno sulla Terra per il calcio italiano: Una caduta che ci ha lasciati stupefatti, perché fino alla partita di mercoledì sera contro i "materassai" era stata l'Inter dei sogni. Perfetta ed insuperabile in Serie A, bella e determinata in ...

Il calvario di Osvaldo: "Mi drogo e bevo per battere la depressione": Con tutto l'estro alternativo che Osvaldo ha sparso lungo l'intera carriera e oltre era facile immaginarselo in una vita tra palco e realtà. Lui attaccante in ... per un calcio che ora lo annoia perché "...