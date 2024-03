Perché la sinistra odia gli ebrei

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Da dove proviene l’infatuazione di larga parte dellaper Hamas? Com’è possibile che una tradizione politica che affonda in un pensiero che ha sempre guardato alla religione come all’oppio dei popoli possa schierarsi con gruppi terroristici che intendono imporre un regime islamico fondamentalista? I recenti fatti di Pisa – dove in università si è dato spazio a voci di una propaganda nutrita di odio e risentimento – possono essere istruttivi al riguardo, dato che aiutano a cogliere cosa c’è dietro a questo apparente paradosso. Ladi tradizione marxista vede in Israele l’avanguardia degli Stati Uniti e l’avamposto dell’Occidente in Medio Oriente. Si tratta di una lettura in parte comprensibile (le relazioni tra Gerusalemme e Washington da tempo sono molto salde), ma che è utilizzata per adottare una logica manichea e disumana, in ragione ...