Perché la Namibia chiede di nuovo risarcimenti a Berlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo gli abitanti germanici dei territori dell’Africa Tedesca del Sud-Ovest, oggi parte della, spinsero una parte degli abitanti locali, appartenenti alle etnie Herero e Nama, fuori dalle loro terre fin dentro i territori britannici degli odierni Botswana e Sudafrica. Il destino di coloro che si opposero fu atroce: essi vennero fatti morire di fame, o rinchiusi nei campi di concentramento. Le donnene furono costrette a bollire le teste mozzate dei loro morti, in modo che i teschi potessero essere inviati aper essere studiati. Secondo le stime in soli quattro anni, tra il 1904 e il 1908, sarebbe stato ucciso circa l’ottanta percento della popolazione di etnia Herero ed il cinquanta percento di quella di etnia Nama, con un numero di vittime che si aggira ...

8 marzo. Il diritto delle donne al lavoro è quello meno rispettato in Italia: ... Perù, Cile) e persino dell' Africa (come Namibia, Rwanda, Burundi), nei confronti delle quali ... come quando siamo stati al 41° posto (2016, dati 2015), perché il governo Renzi ebbe un numero pari di ...

Gaia, l'adorabile gatta dai piedi neri che potrebbe salvare la razza dall'estinzione: Sono originari dell'Africa e si contraddistinguono dagli altri perché sono abili cacciatori e ... come abbiamo visto, sono originari dell'Africa, in particolare della Namibia, Sud Africa e Botswana. Si ...