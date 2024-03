Perché Inter-Borussia Dortmund non può mai essere un rimpianto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il sogno Champions League è destinato a restare tale almeno per un’altra stagione in casa, che quest’anno seguirà il finale della competizione nelle vesti di mera spettatrice. Nessuna ossessione ma nemmeno distrazione,la stagione deve ancora finire (in festa) PERCORSO(ROTTO) – Il sorteggio dei Quarti di Finale di UEFA Champions League regala emozioni. Per chi è ancora dentro alla competizione. E qualcheper chi è fuori. Giusto così? Non deve esserlo per l’di Simone Inzaghi, tornata a casa dopo la trasferta di Madrid. La sfida Atletico Madrid-vedrà gli spagnoli nuovamente favoriti per il passaggio del turno, con i tedeschi chiamati al ruolo di “” per cambiare il pronostico. Più ...