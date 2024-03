“Perché ha scelto Raffaella e non Beatriz” Uomini e Donne | si scopre la verità su Brando

(Di venerdì 15 marzo 2024), dopo un’attesa infinita è arrivata la scelta di. Nei giorni scorsi le anticipazioni hanno fatto sapere che il tronista ha lasciato lo studio con. Una scelta a sorpresa che ha spiazzato tutti, la maggioranza del pubblico era infatti convinta che, alla fine, sarebbe statala preferita. Dietro alla decisione di, però, sembrano esserci alcuni dubbi (e altrettante certezze, a seconda dei punti di vista). A raccontare tutto è un cavaliere molto vicino a. >>“Cosa devi fare a Beatrice”. Grande Fratello, Paolo choc con Garibaldi: è tutto chiaro, il pubblico è in rivolta Intanto arrivano novità su. Dopo aver lasciato lo studio in lacrime pare che la produzione stia pensando a ...

Incidenti sul Lavoro, Savona: inaugurata al centro commerciale 'Il Gabbiano' una panchina bianca: " Abbiamo scelto il Gabbiano per la collocazione della panchina - spiega Rita De Falco , presidente di ANMIL Savona - perché è un luogo a elevata frequentazione. Il nostro obiettivo è infatti ...

L'ex gieffino Enock Barwuah, fratello di Balotelli, rivela il nome scelto per il figlio che sta per nascere: ecco come si chiamerà: Ne ha scelto uno dotato di parapioggia e anche zanzariera, per evitare al piccolo fastidiose e ... era il mio prototipo di uomo'': Taylor Mega in tv rivela perché sarebbe finita con l'imprenditore ...