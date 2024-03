perché gli ecologisti dicono che il termine è ancora importante

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il significato dell'Antropocene secondo gliDopo 15 anni di dibattiti, la comunità scientifica ha deciso di non riconoscere ufficialmente l'Antropocene come epoca geologica. La proposta respinta avrebbe segnato la fine dell'Olocene, iniziato 11.700 anni fa. Nonostante l'esito del voto, l'idea dell'Antropocene continua a esserenella ricerca scientifica. Gli scienziati considerano il concetto un modo per riflettere sull'impatto dell'uomo sul pianeta e sulla necessità di un approccio interdisciplinare. Il concetto di un'era antropocentrica Per molti esperti, l'Antropocene rappresenta la consapevolezza della nostra interconnessione con l'ecosistema terrestre. Riflette l'idea che l'umanità fa parte integrante della natura e dei suoi processi,