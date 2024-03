Perché Dragon Ball ci ha cambiato la vita?

(Di venerdì 15 marzo 2024)è un’opera che ha rivoluzionato il mondo degli anime. Lo diciamo così, in apertura, come una di quelle verità incontrovertibili e inattaccabili che resistono a qualsiasi colpo.ha ispirato alcuni dei grandi capolavori che continuiamo a vedere: One Piece deve moltissimo a, così come anche il fenomeno del momento Jujutsu Kaisen.ha creato un terreno d’incontro per moltissimi appassionati sparsi nel globo e ha ispirato una generazione intera di mangaka e, anche, content creator. L’epopea di Son Goku e dei suoi amici, scritta per mano del talentuosissimo e compianto Akira Toriyama ha lasciato molto a chiunque abbia scelto di seguire queste avventure piene d’azione. Ogni viaggio è stato unico e irripetibile ...

