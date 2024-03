Pensioni | ecco le istruzioni dell’Inps per l’assegno anticipato | da 534 a 2 993 euro

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’ente di previdenza sottolinea che in futuro ci sarà l’adeguamento alla speranza di vita anche per gli anni di contributi (non solo quindi per l’età anagrafica)

Le Pensioni ad aprile saranno più ricche per via di aumenti e arretrati . Quelle di marzo sono appena state erogate, ma c'è chi guarda già al prossimo mese. Anche... (ilmessaggero)

Pensioni di marzo : buone notizie , arrivano gli aumenti ecco a chi spettano e quanto si riceverà Le Pensioni di marzo 2024 saranno più ricche per molti pensionati italiani. Grazie all’entrata in ... (blowingpost)

Pensione anticipata a 64 anni, l’Inps pubblica le nuove istruzioni: come ottenere l’assegno

L’Inps ha specificato in un messaggio che dal 2024 si potrà andare in pensione con 67 anni di età e 20 di contributi, a patto che si raggiunga la cifra lorda dell’assegno sociale e che non si siano ...quifinanza

Quota 103 diventa contributiva: ecco il calcolo giusto per sapere l’importo prima della domanda: Da quest’anno Quota 103 è contributiva. E’ cambiato il sistema di calcolo della pensione. Per coloro che maturano i requisiti per l’uscita anticipata flessibile a partire dal 1° gennaio 2024, ...investireoggi