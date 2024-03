Pechino Express | prova di forza dei Giganti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bene la coppia formata da Piccinini – Ghedina Prosegue a marcete il viaggio dilungo la “Rotta del Dragone”. Ieri, 14 marzo, nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie in gara hanno percorso in totale 180 chilometri nel Vietnam del Nord. È questa la distanza che separa Lang Son a Cao Bang, città a una manciata di km dal confine con la Cina, in un cammino che ha toccato anche Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen. Al traguardo di puntata, il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno decretato la coppia vincitrice, quella composta da Fabio ed Eleonora Caressa. I due hanno poi annunciato la prima eliminazione di questa stagione: a lasciare la compagnia, dopo la vittoria della prima puntata, sono i Romagnoli, ovvero Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi. Leggi ...