Pechino Express 2024 | eliminati ‘i Romagnoli’ Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta | fatti fuori da ‘i Caressa’

(Di venerdì 15 marzo 2024) Rimini, 15 mazro– Vinta con orgoglio la prima tappa disulla Rotta del Dragone, la coppia i Romagnoli, ossia i riccionesie laGaruffi, è stata eliminata. E’ successo ieri sera a conclusione del secondo tratto di 180 chilometri, che da Lang Son, attraverso Dong Dang li ha portati a Hung Viet, in Vietnam. A vincere sono stati invece Fabio Caressa e la figlia Eleonora, ovvero i Caressa, che, assieme ai Brillanti, a inizio puntata,in qualità di vincitore della prima tappa aveva penalizzato con 10 e 15 minuti di ritardo alla partenza. La scelta era caduta su loro, in quanto più veloci e agili. A questo punto, come previsto dalle regole del gioco, ieri sera è spettato ai Caressa decidere chi ...

