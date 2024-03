Pechino Express 2024 | ascolti record Ma una coppia abbandona già

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il viaggio diprosegue lungo la Rotta del Dragone, tra splendidi paesaggi e missioni (quasi) impossibili. Giovedì 14 marzo è andata in onda la seconda puntata dello show Sky Original: un percorso di 180 km nel Vietnam del Nord, alla fine del quale è stata eliminata la primadella stagione. Una spiacevole sorpresa per i Romagnoli – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi -, vincitori della prima tappa. Ma se è vero che le coppie in gara sono convinte di aver eliminato dal proprio cammino un ostacolo, nella prossima puntata li aspetta una bella sorpresa: direttamente da Amici, arrivano Le Ballerine a portare scompiglio.per la seconda puntata diDopo il debutto della scorsa settimana, la seconda tappa ...