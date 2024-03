Pazienza | “Basta gestire | bisogna spingere sempre a mille”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sarà una gara tra due squadre con valori e obiettivi differenti. Nel calcio contano i valori messi in campo. Dalla mia squadra mi aspetto che questa differenza di valori si veda in campo. Solo attraverso questo atteggiamento si può vincere la partita. Serve spirito di sacrificio, volontà, voglia di dimostrare”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michelealla vigilia della sfida interna con il Brindisi. “Ho parlato con il direttore Giorgio Perinetti, lo faccio, ed abbiamo concordato che i problemi si risolvono insieme – afferma – Ho il dovere, come allenatore, di trovare le giuste soluzioni perché soffriamo troppo contro le squadre piccole. Lui non mi ha riconfermato, ha risposto ad un chiacchiericcio in merito al mio futuro. L’interpretazione è libera e ognuno dà la sua“. “Quando ho deciso di fare ...