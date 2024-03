Pazienti sempre più giovani | danni mai recuperati della pandemia | tempi di attesa troppo lunghi | così aumentano i casi di disturbi alimentari

Si è spento a 66 anni il neurologo marsalese Vincenzo La Bella, il cordoglio della Sanità

è stato un medico generoso che si è sempre dedicato all’assistenza dei Pazienti, oltre che con professionalità, con grande disponibilità, umanità e dedizione. Il direttore dell’Unità operativa ...itacanotizie

Anoressia, bulimia e “binge eating”: in Veneto tremila Pazienti in cura: Nella nostra regione due Centri di riferimento per i disturbi alimentari a Padova e Verona, strutture in tutte le Usl: «Casi sempre più precoci e in aumento» ...mattinopadova.gelocal

Giornata Mondiale del Rene: screening gratuito per i cittadini in Terza Circoscrizione: Questo perché solo grazie ad un costante lavoro sul paziente e ad una minuziosa ricerca scientifica è possibile rendere le malattie renali sempre più curabili e la qualità di vita delle persone malate ...veronasera