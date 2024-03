Pavia | lupa intrappolata e presa a bastonate | individuato il presunto responsabile

(Di venerdì 15 marzo 2024) Stradella (), 15 marzo 2024 – Sequestrati dai carabinieri forestali dei nuclei di Rivanazzano, Varzi e Zavattarello sette lacci metallici identici per tipologia a quello utilizzato per catturare e ferire una. La storia dell’animale aveva commosso perché era stata trovata il 22 febbraioe abbandonata dopo essere stata percossa con violenza al capo e lasciata lì appesa agonizzante. Ieri nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di, i carabinieri hanno effettuato perquisizioni in tre siti di Stradella in località Peschiera/Colombetta esattamente dove era stato trovato l’esemplare ferito alla ricerca di tracce riconducibili al maltrattamento. E sono stati rinvenuti i lacci, uno dei quali posizionato per catturare altri animali. Al termine dell’attività una persona è stata ...

Lupa ferita con un gancio metallico, la denuncia dei forestali: sequestrati altri lacci

STRADELLA. I carabinieri forestali coordinati dalla Procura di Pavia hanno trovato e sequestrato 7 lacci metallici identici a quello utilizzato per intrappolare la lupa trovata ferita il 22 febbraio e ...laprovinciapavese.gelocal

Elezioni comunali: Andrea Biancani sarà il candidato del centrosinistra: 1' di lettura 15/03/2024 - "Con grande compattezza e senso di responsabilità abbiamo deciso di proporre, alla assemblea comunale del Pd e agli alleati, Andrea Biancani come candidato a sindaco per la ...viverepesaro

Visualizza articoli per tag: FOSSACESIA, SI ALLA CASA DELLA COMUNITA NELL'EX SCUOLA DI VIA MARINA: You are viewing content tagged with 'FOSSACESIA, SI ALLA CASA DELLA COMUNITA NELL'EX SCUOLA DI VIA MARINA' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...giornaledimontesilvano