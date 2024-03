Paura per Ciro Immobile | aggredito davanti alla moglie e al figlio piccolo

Giovedì mattina, 14 marzo, una goliardata ha rischiato di trasformarsi in tragedia in un istituto scolastico di Saronno. Come segnala La Prealpina, sembra che alcuni studenti, durante l'intervallo, ... (orizzontescuola)

Portici (Na): Violenza di genere. “Sono il braccio destro di Putin e tu non sei nessuno!” Carabinieri arrestano badante

E’ ora di cena a Portici e la pattuglia dei carabinieri – allertata dalla centrale operativa – si dirige a sirene spiegate ...reportweb.tv

Tananai esce oggi con il nuovo singolo Veleno: Veleno è il primo singolo dell’artista per Eclectic Records/Capitol Records Italy. Il brano è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di ...tg24.sky

Macron ha capito come parlare con Putin, lo capisca pure Scholz: Per Paura, certo. La Paura di innescare una risposta del nemico ancor più dura, e magari, speriamo di no, non più soltanto a voce. Ma così, con l'autocensura delle democrazie, con i veti delle ...huffingtonpost