Paura per Cara Delevingne | in fumo la villa da 6 | 5 milioni della modella a Los Angeles | due feriti – Il video

(Di venerdì 15 marzo 2024) «Ho il cuore a pezzi, non posso crederci. La vita può davvero cambiare in un batter d’occhi. Quindi abbiate cura di ciò che avete». A poche ore dallo spegnimento dell’incendio che ha parzialmente distrutto la suanel quartiere Studio City di Los, in California,affida ai social le sue riflessioni. La moe attrice britannica, che si trova a Londra per il musical Cabaret, pubblica alcune foto di quanto accaduto. Tra queste, anche quelle dei suoi gatti: «Sono sopravvissuti, grazie al lavoro dei vigili del fuoco». Sono stati necessari 94 pompieri e oltre due ore di lavoro per riuscire a domare le fiamme, di cui ancora non si conoscono le cause. Nell’incendio, secondo quanto riportano i media locali, sarebbero rimaste ferite due persone. Le fiamme avrebbero fatto ...

momenti di apprensione poco fa in provincia di Latina . A causa di un Incendio s coppia to in un’abitazione si registrano due persone intossicate, fortunatamente in modo non grave. Sul posto Vigili del ... (ilcorrieredellacitta)

Umberto Tozzi dice addio ai palcoscenici: «Dopo due anni difficili per motivi di salute, questo è il mio ultimo tour»

La leggenda della musica italiana annuncia il suo ritiro dalle scene: «Ho passato un momento difficile e ho temuto di non poter più salire sul palco, questa sarà l'ultima volta» ...vanityfair

Umberto Tozzi annuncia l'addio alle scene, dopo 50 anni di carriera: "L'ultimo concerto vorrei farlo nella mia Torino": Questa Paura ora l’ho superata e sono contento ... in una cornice spettacolare come lo storico teatro dell’Olympia di Parigi (che Tozzi ha calcato per tre volte nella sua vita) la sua decisione di ...torinoggi

Calcio: Palermo-Venezia 0-3, fischi per i rosa e per Corini: Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Palermo che perde contro il Venezia per 3-0 e dice addio ai sogni di promozione diretta. (ANSA) ...ansa