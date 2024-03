Patuelli | Non dare l’etica per scontata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Di etica, economia e prospettive bancarie in Italia ha parlato ieri Antonio, presidente dell’Associazione bancaria italiana, ospite all’inaugurazione dell’anno accademico della sede bresciana dell’Università Cattolica. "Occorre più etica – ha esordito il numero uno di Abi –.si dà troppo spesso per. I codici etici sono stati introdotti e sono un passo avanti di codificazione, educazione, consapevolezza e vigilanza. Sono stati introdotti soprattutto nell’ambito bancario molti livelli di controllo, controlli di controlli. Sono passaggi utili, ma la matrice culturale e storica dell’approccio etico ha bisogno di maggiore approfondimento". Parlando dello scenario attuale,ha sottolineato come "dopo anni di ricapitalizzazioni e ristrutturazioni realizzate dagli azionisti e dalle banche con ...