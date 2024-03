Parcheggi bianchi | Lega | “Nei primi 100 giorni di governo | 100 nuovi posti gratuiti” De Bernardis | Pd | “Più che una proposta | una barzelletta”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bergamo. “Nei100didella città 100”. Comincia così il post di Alessandro Carrara, segretario cittadino della, scritto in pieno spirito di campagna elettorale rispetto al tema della sosta, uno degli argomenti più sentiti. Una polemica portata avanti con tutta la sezione di Bergamo, ma scritta a quattro mani con Stefano Rovetta, il compagno di banco in consiglio comunale e il coldi partito che, nella sarcastica fotografia che accompagna il post su Facebook, lo aiuta a dipingere le strisce delo. “Il tema della mobilità é un tema centrale della campagna elettorale in corso e della vita quotidiana di tutti i cittadini, in questi anni abbiamo cercato di spiegare quanto ...