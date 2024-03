Paparesta | «Inter ha dominato gran parte del tempo Pochi gol»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gianlucaha visto un’ottimacontro l’Atletico Madrid, su Sportitalia spiega cosa è mancato alla squadra di Simone Inzaghi. PARTITA – Gianlucaè rimasto deluso dagli sprechi enormi dei nerazzurri nei 180 minuti giocatori. Questo è il suo parere sugli ottavi di finale di Champions League: «L’non è stata presuntuosa. Sono mancati nella fase di concretizzazione. Nell’andata il dominio non ha portato a tanti gol. Al ritorno anche diverse occasioni sono state mancate. Nel primo e secondosupplementare l’dominava, ha spesodelnella trequarti dell’Atletico Madrid. Se non riesci a far gol il calcio è questo»-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Paparesta tira in ballo Sensi per la parte decisiva della stagione dell’Inter, dopo il mancato trasferimento al Leicester City. L’ex arbitro, su Sportitalia, lo cita come elemento integrante del ... (inter-news)

L’ex arbitro Paparesta non credeva a un duello fra Inter e Juventus , con le due squadre ora separate di nove punti in attesa del recupero con l’Atalanta. L’ex arbitro ha dato la sua spiegazione ... (inter-news)

Inter cooperativa del gol. Mai a secco in questa stagione – CdS | OneFootball

L’Inter è una vera e proprio cooperativa del gol. Tutti segnano con la maglia nerazzurra, dagli attaccanti fino ai difensori centrali. Sul Corriere dello Sport si ricorda l’ultima occasione in cui non ...onefootball

Carlos Augusto scalda i motori per Inter-Genoa: scelta scontata | OneFootball: Scelte piuttosto obbligate a sinistra per Simone Inzaghi in vista di Inter-Genoa, con un Francesco Acerbi ancora non al massimo dopo l’infortunio e Alessandro Bastoni squalificato. Carlos Augusto si ...onefootball