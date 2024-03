Papa | Vergogna atti di antisemitismo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 17.37 Nuove anticipazioni da "Life", l'autobiografia diFrancesco. In un estratto, il Pontefice condanna glidie di violenza "di alcuni fanatici dopo lo scoppio del nuovo conflitto in M.O.a ottobre. E'una, soprattutto perché spesso sono dei giovani. Come se non avessero compreso cosa sia stata la Shoah". Poi il caso Emanuela Orlandi: "In Vaticano soffriamo ancora tanto per la sua scomparsa. C'è un'inchiesta aperta in Vaticano, così che si possa fare luce".