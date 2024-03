Papa Francesco | la dichiarazione sulle sue dimissioni che non ti aspetti

CITTÀ DEL VATICANO Corvi, fronde, complotti in Vaticano non mancano mai, sotto qualsiasi pontificato e anche con Papa Bergoglio la storia non fa eccezioni. Ciclicamente, per diverse ragioni,... (ilmattino)

Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Papa Francesco continua a fare preoccupare per le sue condizioni di salute. “ancora non mi sono ripreso del tutto, ho chiesto a mons. Ciampanelli di leggere lui per ... (dayitalianews)