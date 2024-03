Papa Francesco costretto ancora al silenzio | “Non mi sono ripreso del tutto”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024continua a fare preoccupare per le sue condizioni di salute. “non midel, ho chiesto a mons. Ciampanelli di leggere lui per non fare uno sforzo”. Lo ha detto stamattina aprendo l’udienza con il Dicastero per l’Evangelizzazione e chiedendo a monsignor Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato di leggere il discorso preparato. E’ la terza volta che succede in breve tempo da quando è stataa degli accertamenti che gli avevano impedito di presiedere a precedenti impegni. Una salute che, così come il Pontefice ha rivelato nell’autobiografia che sta per essere pubblicata, ha provocato pure le manovre chi all’interno del Vaticano gli è nemico, tanto da già mettere in atto ...