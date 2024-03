Paolillo | “Quello che è accaduto in questa stagione al Napoli…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Verso Inter-Napoli, l’ex direttore generale e Ad nerazzurro Ernesto, dirigente inoltre di altri club, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Marte Sport Live’. “L’Inter è uscita da Madrid e dalla Champions un po’ stanca, anche psicologicamente, visto che ha giocato sino ai rigori. Ma sono convinto e mi auguro che ci sia grande voglia di riscattarsi e di rifarsi in vista della gara contro il Napoli. Penso anzi che avrà mille motivazioni per rialzarsi e dimostrare la sua forza”. Il distacco in classifica tra Inter e Napoli “I 49 punti di rimonta dell’Inter sul Napoli, ovvero i 31 di distacco di questo campionato e il -18 che i nerazzurri avevano dai partenopei alla fine dell’ultima, sono figli dei meriti della squadra allenata da Inzaghi, che è cresciuta moltissimo in questi mesi come gruppo, ...